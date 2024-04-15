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Spor

Beşiktaş'ta Al-Musrati gerçeği

Beşiktaş'ın en pahalı transferi olarak tarihe geçen Al Musrati'nin son zamanlarda oynamamasının sebebi ortaya çıktı.

Fanatik15 Nisan 2024 Pazartesi 09:41 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Al-Musrati gerçeği
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Beşiktaş, transfer çalışmalarının son gününde Legia Varşova'dan Ernest Muçi ve Portekiz ekibi Braga'dan Al Musrati'yi renklerine bağlamıştı. Kara Kartal, Musrati için 12 milyon Euro ödemiş ve kulüp tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirmişti.

Muçi için de 10 milyon Euro'ya el sıkışılmış, Arnavut 10 numara da kulübün en pahalı 2. imzası olarak tarihe geçmişti.

SON İKİ MAÇTA 19 DAKİKA

Muçi performansıyla kısa sürede beğeni kazansa da Al Musrati camiada soru işareti yarattı. Libyalı oyuncuyu, Fernando Santos, Başakşehir karşısında 71. dakikada oyuna almış, Samsunspor mücadelesinde ise tecrübeli isme hiç süre vermemişti.

Yaşananlar sonrasında ise kamuoyunda, 'Musrati neden oynamıyor?' sorusu sorulmaya başlanmıştı.

"ÇEVRE KONTROLÜ YOK"

Normalde Fernando Santos'un, Libyalı oyuncunun transferine, "Kendisini iyi tanıyorum. Çevre kontrolü yok. Oyunu iki yönlü oynama özelliğine sahip değil" sözleriyle karşı çıktığı ancak buna rağmen alınmasına tepki olarak 28 yaşındaki oyuncuyu yedeğe çektiği bildirildi.

Santos'un ayrılmasıyla birlikte deneyimli orta sahanın geleceği merak ediliyor. Sezonun kalan bölümünde Beşiktaş'ı çalıştıracak olan Serdar Topraktepe'nin, yıldız oyuncuyu 11'de oynatması bekleniyor.

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