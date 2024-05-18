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Spor

Beşiktaş'ta Al-Musrati krizi! Yönetim ve teknik heyet karşı karşıya

Beşiktaş'ta Al Musrati konusunda yönetim ile teknik heyet arasında bir çıkmaz yaşanıyor.

18 Mayıs 2024 Cumartesi 13:45 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Al-Musrati krizi! Yönetim ve teknik heyet karşı karşıya
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Beşiktaş'ta Hatayspor maçı öncesi Al Musrati konusunda da yönetim ile teknik heyet arasında bir çıkmaz yaşanıyor.

YÖNETİMDEN AL MUSRATI TALEBİ!

Beşiktaş, prestij maçı öncesi eksiklerine kavuştu. Rashica ve Colley oynayabilecek duruma geldi. Genç golcü Semih ve performansı hayal kırıklığı yaratan Al Musrati'nin cezası bitti.

Libyalı oyuncu konusunda handikap var. Teknik ekip, tarihin en pahalı transferini kenarda oturtmak istiyor. Yönetim ise bu durumdan rahatsız. Serdar Topraktepe; iki arada, bir derede kalmış durumda.

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