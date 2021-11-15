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Spor

Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA15 Kasım 2021 Pazartesi 19:38 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 19:39
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas çalışmaları üzerinde durdu.

Mini kale maçla devam eden antrenman, yarım sahada oynanan çift kale taktik maç ve kondisyon koşularıyla tamamlandı.

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.

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