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Spor

Beşiktaş'ta Alanyaspor mesaisi başladı

Kasımpaşa galibiyeti sonrası iki gün izin yapan Beşiktaşlı futbolcular, Süper Lig'in 12. haftasında lider Alanyaspor ile oynayacakları maçın hazırlıklarına başladılar.

AA07 Aralık 2020 Pazartesi 16:00 - Güncelleme: 07 Aralık 2020 Pazartesi 16:00
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Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yaptı.

İdman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarı sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçları ve şut çalışması ile tamamlandı.

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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