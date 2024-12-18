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Spor

Beşiktaş'ta Alanyaspor mesaisi devam ediyor

Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş maçın hazırlıklarına devam etti.

DHA18 Aralık 2024 Çarşamba 16:07 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Alanyaspor mesaisi devam ediyor
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Beşiktaş, Süper Lig'in 17'nci haftasında Alanyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Adana Demirspor maçında forma giyen futbolcular; ısınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasından sonra salonda rejenerasyon çalışması yaptılar. Diğer oyuncular ise dar alanda oynanan taktiksel çift kale maçla antrenmanı tamamladılar.

Siyah-beyazlı ekip, Alanyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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