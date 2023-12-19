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Spor

Beşiktaş'ta Alanyaspor mesaisi sürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde sahasında Alanyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA19 Aralık 2023 Salı 15:18 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Alanyaspor mesaisi sürdü
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Perşembe günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirildi.

Kondisyon ve taktik çalışması yapan futbolcular; ısınma koşuları ve pas çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma antrenmanı yaptı.

Antrenman dar alanda yapılan taktik çalışmayla sona erdi.

Beşiktaş, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayıp tesislerde kampa girecek.

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