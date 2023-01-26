Beşiktaş'ta Alanyaspor mesaisi tamamlandı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Antrenmanın ardından kampa giren Beşiktaş, yarın saat 20.00'de başlayacak müsabakada Alanyaspor'u ağırlayacak.

Bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 18 maça çıkan siyah-beyazlılar bu karşılaşmalardan 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 35 puanla 4. sırada yer aldı.