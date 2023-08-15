Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain ilk antrenmanına çıktı

Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta forma giyen futbolcularımız, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. Diğer futbolcularımızın pas ve 5'e 2 çalışması yaparak başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale taktik maçın ardından yapılan şut çalışmasıyla sona erdi.

YENİ TRANSFER ALEX CHAMBERLAİN, İLK ANTRENMANINA ÇIKTI



Siyah-beyazlılar, Neftçi Bakü PFK maçı hazırlıklarını, yarın (16 Ağustos) saat 19.00'da ilk 15 dakikası basına açık yapacağı çalışmayla tamamlayıp kampa girecek. Teknik Direktör Şenol Güneş, antrenman öncesi saat 18.00'de bir basın toplantısı düzenleyecek.