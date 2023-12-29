Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain krizi

Beşiktaş'ta yaşadığı sakatlığın ardından ve ameliyat olan Alex Oxlade-Chamberlain'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Alex Oxlade-Chamberlain'in, geçtiğimiz günlerde sözleşmesinin dondurulacağı iddia edilmişti.

Ayrıca senelik maliyeti 2.5 milyon Euro'yu bulan 29 yaşındaki futbolcuyla sezon sonunda da yolların ayrılabileceği gelen haberler arasında yer alıyor.

22 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 resmi maça çıkan Alex Oxlade-Chamberlain bu karşılaşmalarda 4 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.