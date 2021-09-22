Beşiktaş'ta Altay mesaisi başladı

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Adana Demirspor karşısında forma giyen oyuncular, salonda yenileme çalışması yaptı.
Diğer oyuncular ise sahada istasyon koşularının ardından pas çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıp mini kale maç oynadı.
İdman, şut çalışması ile bitti.
Beşiktaş, Altay maçı hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.
Siyah-beyazlılar, saat 20.00'de özel bir uçakla İzmir'e giderek kampa girecek.