Beşiktaş'ta alternatif Patric
BEŞİKTAŞ’IN, Şener konusunda Fenerbahçe ile anlaşamaması durumunda sağ bek alternatifinin Lazio’da oynayan Patric olduğu belirtildi.
- Akşam
BEŞİKTAŞ’IN, Şener konusunda Fenerbahçe ile anlaşamaması durumunda sağ bek alternatifi nin Lazio’da oynayan Patric olduğu belirtildi. 25 yaşındaki İspanyol sağ bek, stoper bölgesinde de oynayabiliyor. İtalyan basınına göre henüz resmi bir teklif olmasa da menajerler düzeyinde görüşmeler sürüyor.
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