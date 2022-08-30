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Spor

Beşiktaş'ta Ankaragücü mesaisi başladı

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 4 Eylül Pazar günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

AA30 Ağustos 2022 Salı 16:02 - Güncelleme:
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı belirtildi.

Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında oynayan futbolcuların yenilenme çalışmasıyla günü tamamladığı aktarıldı.

Diğer futbolcuların, aktivasyon çalışması yaparak başladıkları idmanı, pas ve dar alanda çift kale maç oynayarak noktaladığı kaydedildi.

Beşiktaş, bir günlük aranın ardından 1 Eylül Perşembe günü saat 17.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMASI

Beşiktaş, antrenman öncesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Siyah-beyazlılar, Nevzat Demir Tesisleri'nde ay-yıldızlı bayrağın etrafında bir araya geldi.

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