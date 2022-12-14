Beşiktaş'ta Antalya mesaisi sürüyor

Beşiktaş, Antalya kampındaki hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ve istasyon koşularıyla başladı. Pas ve şut çalışması sonrası yapılan taktik çalışmayla devam eden antrenman, çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 14.00'te Giresunspor ile hazırlık maçı oynayacak.

BEŞİKTAŞ'IN KARNESİ

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 13 maça çıktı. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalardan 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 22 puanla 8. sırada yer aldı.