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Spor

Beşiktaş'ta Antalyaspor hazırlıkları tamamlandı

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında evinde Antalyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

DHA12 Kasım 2022 Cumartesi 19:12 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Antalyaspor hazırlıkları tamamlandı
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Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında yarın sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale taktik maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 14'üncü haftasında yarın saat 20.00'de Vodafone Park'ta Antalyaspor ile karşılaşacak.

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