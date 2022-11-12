Beşiktaş'ta Antalyaspor hazırlıkları tamamlandı

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında yarın sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale taktik maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 14'üncü haftasında yarın saat 20.00'de Vodafone Park'ta Antalyaspor ile karşılaşacak.