Beşiktaş'ta Antalyaspor öncesi kupa töreni

Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesi sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.
Siyah-beyazlılar, maç öncesi Türkiye Kupası ve Süper Kupa törenleri olacağını açıkladı. Beşiktaş ayrıca taraftara stadyuma erken gelme çağrısında bulundu.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
Bu akşam Antalyaspor maçı öncesi Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupamız siz taraftarlarımızla buluşmak için sahaya çıkıyor. Töreni zamanında ve yerinde takip edebilmeniz adına stadımıza erken gelmenizi öneriyoruz.
-19.45: Dj performansı.
-20.50: Maç öncesi Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa selamlama töreni.