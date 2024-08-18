Beşiktaş'ta Antalyaspor öncesi kupa töreni

Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesi sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

Siyah-beyazlılar, maç öncesi Türkiye Kupası ve Süper Kupa törenleri olacağını açıkladı. Beşiktaş ayrıca taraftara stadyuma erken gelme çağrısında bulundu.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

Bu akşam Antalyaspor maçı öncesi Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupamız siz taraftarlarımızla buluşmak için sahaya çıkıyor. Töreni zamanında ve yerinde takip edebilmeniz adına stadımıza erken gelmenizi öneriyoruz.

-19.45: Dj performansı.

-20.50: Maç öncesi Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa selamlama töreni.