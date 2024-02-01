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Spor

Beşiktaş'ta Ante Rebic için zaman daralıyor

Beşiktaş sezon başında kadrosuna kattığı ancak performansından memnun olmadığı Ante Rebic ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.

1 Şubat 2024 Perşembe 09:53 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Ante Rebic için zaman daralıyor
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Beşiktaş, sezon başında transfer edilen bir isimle daha yollarını ayırmak için kolları sıvadı.

Siyah-Beyazlı yönetim, yıllık garanti ücreti 2.5 milyon euro olan Rebic'in 2025'te bitecek sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmek istiyor.

REBIC SICAK BAKMIYOR

Sezon başında Milan'dan bedelsiz transfer edilen 30 yaşındaki kanat oyuncusu ise ayrılığa olumlu bakmıyor. Beklentileri karşılıksız bırakan Rebic'in düzenli oynayamamaktan şikayetçi olduğu aktarıldı.

SORUN YAŞAMIŞTI

Daha önce Burak Yılmaz'ın teknik direktörlük yaptığı dönemde teknik heyetle sorun yaşayan Ante Rebic, Burak Yılmaz tarafından antrenmanı terk etmesinin istenmesi sonrası antrenmandan ayrılmıştı.

30 yaşındaki oyuncu, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 20 maçta 1 gol 5 asistlik performans gösterdi.

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