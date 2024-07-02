Beşiktaş'ta Ardian Ismajli sesleri yükselmeye başladı

Beşiktaş'ta Transfer çalışmaları Giovanni Van Bronckhorst'un raporları doğrultusunda devam ediyor. Rafa Silva ve Paulista gibi ses getiren transferlere imza atan siyah-beyazlılar için yeni bir iddia ortaya atıldı.

BEŞİKTAŞ, EMPOLI İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLIYOR

Di Marzio'nun haberine göre Beşiktaş, Empoli forması giyen Ardian Ismajli ile ilgileniyor. Siyah-beyazlıların müzakereleri başlatmak için kısa süre içinde Empoli ile masaya oturması bekleniyor.

ISMAJLI'NIN KARNESİ

Ardian Ismajli geçen sezon Empoli formasıyla 27 maça çıktı. 2.138 dakika süre alan 27 yaşındaki savunmacı bu karşılaşmalarda 2 sarı kart gördü.