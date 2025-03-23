Beşiktaş'ta Arthur Masuaku kendini buldu

Beşiktaş'ın Süper Lig ve Avrupa Ligi'nden erken havlu attığı sezonda, geçen yıl eleştirilerin hedefindeki Arthur Masuaku'nun performansındaki artış, kulüpteki nadir olumlu gelişmelerden biri.

Siyah-Beyazlılarda 3. sezonunu geçiren deneyimli sol bek, bu sezon önceki yıllara göre hiç sakatlık yaşamadı. Düzenli olarak maçlarda forma giyen futbolcu, takımda ortalamanın altına düşmeyen nadir oyunculardan biri olarak dikkat çekti.

SADECE 2 MAÇ KAÇIRDI

Demokratik Kongolu sol bek yaşadığı uzun süreli sakatlıklar yüzünden 2023-24 sezonunda 13 maç kaçırırken, 2022-23 sezonunda ise 2 maçta forma giyememişti. Arthur Masuaku bu sezon şimdiye kadar sadece 2 maç kaçırdı. Süper Lig'deki Kayserispor deplasmanında sarı kart cezası yüzünden görev yapamayan futbolcu, Bodo Glimt'e konuk oldukları UEFA Avrupa Ligi maçında da yine sarı kart cezası yüzünden takımdaki yerini alamadı.

UZATMA OPSİYONUNU KALDIRMIŞTI

Başkanlık görevine Serdal Adalı geldikten sonra, sözleşmesindeki performansa bağlı 1 yıllık uzatma opsiyonunu karşılıklı anlaşarak kaldıran futbolcu, o günden beri performansında ciddi bir artış yaşadı. Ole Gunnar Solskjaer, oyuncuyla devam etmek isterse, yönetim Masuaku ile yeniden masaya oturacak.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon Beşiktaş'ta kariyerinin en iyi sezonlarından birini yaşayan deneyimli futbolcu, 37 maçta 1 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.