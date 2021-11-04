4 Kasım 2021 Perşembe 10:00 - Güncelleme: 4 Kasım 2021 Perşembe 10:00

Beşiktaş'ın tecrübeli orta sahası Atiba Hutchinson siyah beyazlılarda bu sezon gösterdiği performansla taraftarı ikiye böldü. Beşiktaş'ta 9. sezonunu geçiren Atiba bu sezon çıktığı 10 maçta 1 gol atma başarısı gösterirken yaşının ilerlemesi nedeniyle temposunu kaybetti. Siyah beyazlı taraftarlar son oynanan Sportin Lizbon maçında tecrübeli ismi ve teknik direktör Sergen Yalçın'ı eleştiri topuna tuttu.

TARAFTARDAN ATIBA'YA SERT ELEŞTİRİ