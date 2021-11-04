Beşiktaş'ın tecrübeli orta sahası Atiba Hutchinson siyah beyazlılarda bu sezon gösterdiği performansla taraftarı ikiye böldü. Beşiktaş'ta 9. sezonunu geçiren Atiba bu sezon çıktığı 10 maçta 1 gol atma başarısı gösterirken yaşının ilerlemesi nedeniyle temposunu kaybetti. Siyah beyazlı taraftarlar son oynanan Sportin Lizbon maçında tecrübeli ismi ve teknik direktör Sergen Yalçın'ı eleştiri topuna tuttu.
Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Sporting Lizbon maçında alınan 4-0'lık ağır yenilgi sonrası Atiba Hutchinson ve Sergen Yalçın başta olmak üzere taraftarlar çok sert tepki gösterdiler. Şampiyonlar Ligi'nde puan dahi alamayan siyah beyazlılar sosyal medyada taraftarlarından çok sert tepki aldılar. İşte o paylaşımlardan bazıları: