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Spor

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson çatlağı! Sporting Lizbon maçı sonrası kıyamet koptu

Beşiktaş'ın kaptanı Atiba Hutchinson Sporting Lizbon maçında alınan ağır yenilgi sonrası en sert eleştirileri alan oyuncuların başında yer aldı. Siyah beyazlı taraftarlar sosyal medyada başta Atiba Hutchinson olmak üzere Sergen Yalçın'ı ve takımı sert sözlerle eleştirdi.

4 Kasım 2021 Perşembe 10:00 - Güncelleme: 4 Kasım 2021 Perşembe 10:00
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Beşiktaş'ın tecrübeli orta sahası Atiba Hutchinson siyah beyazlılarda bu sezon gösterdiği performansla taraftarı ikiye böldü. Beşiktaş'ta 9. sezonunu geçiren Atiba bu sezon çıktığı 10 maçta 1 gol atma başarısı gösterirken yaşının ilerlemesi nedeniyle temposunu kaybetti. Siyah beyazlı taraftarlar son oynanan Sportin Lizbon maçında tecrübeli ismi ve teknik direktör Sergen Yalçın'ı eleştiri topuna tuttu.

TARAFTARDAN ATIBA'YA SERT ELEŞTİRİ

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Sporting Lizbon maçında alınan 4-0'lık ağır yenilgi sonrası Atiba Hutchinson ve Sergen Yalçın başta olmak üzere taraftarlar çok sert tepki gösterdiler. Şampiyonlar Ligi'nde puan dahi alamayan siyah beyazlılar sosyal medyada taraftarlarından çok sert tepki aldılar. İşte o paylaşımlardan bazıları:

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