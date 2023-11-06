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Spor

Beşiktaş'ta Avrupa mesaisi başladı!

Beşiktaş, Konferans Ligi D Grubu'nda karşılaşacağı Bodo/Glimt maçının hazırlıklarına bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenmanla başladı.

AA6 Kasım 2023 Pazartesi 15:22 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Avrupa mesaisi başladı!
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UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu dördüncü hafta maçında 9 Kasım Perşembe günü Norveç'in Bodo/Glimt ekibini konuk edecek Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirildi.

Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen idmanda, Bitexen Antalyaspor deplasmanında forma giyen isimler yenilenme antrenmanıyla günü tamamladı. Diğer oyuncular, ısınma koşuları, pas ve 5'e 2 top kapma çalışmalarının ardından yan top antrenmanı yaptı.

Beşiktaş, Bodo/Glimt maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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