Beşiktaş'ta ayrılık! Genç oyuncunun yeni takımı belli oldu

Beşiktaş, Emrecan Uzunhan'ın 1 sezonluğuna Antalyaspor'a kiralandığını duyurdu.

Antalyaspor'dan yapılan açıklamada, "Antalyasporumuz, daha önce de takımımızda forma giyen Emrecan Uzunhan ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLMASI

"Profesyonel futbolcumuz Emrecan Uzunhan, 2024-25 sezonu sonuna kadar Antalyaspor'a geçici transfer olmuştur. Emrecan Uzunhan'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."