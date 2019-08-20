28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7254
  • 6,3443
  • 275.101
  • 96015.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş'ta ayrılık! İşte yeni adresi

Beşiktaş'ın uzun süredir yollarını ayırmak istediği Holllandalı savunmacısı Isımat-Mirin, Fransa'ya transfer oluyor. Bir süredir Amiens ile görüşen 27 yaşındaki oyuncu Touoluse ile anlaştı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Toulouse için sağlık kontrolünden geçen Mirin'in transferi satın alma opsiyonuyla kiralık olarak gerçekleşecek. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada; "Nicolas Isimat Mirin, kiralık olarak anlaştığı Toulouse için Fransa'ya gitmiştir" ifadelerine yer verildi.
 
Beşiktaş'a geçtiğimiz devre arasında PSV Eindhoven'dan 350 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen Fransız oyuncu, 14 Süper Lig mücadelesinde oynamış ancak beklentilerin altında kalmıştı.
 
BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI
 
"Oyuncumuz Nicolas Isimat Mirin, kiralık olarak ön anlaşmaya vardığı Toulouse Kulübü tarafından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Fransa'ya gitmiştir."
 

İtalya´da korkutan görüntü! Gökyüzünü böyle aydınlattı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Korkutan gelişme! Radyasyon yayıldığını onayladılar

Korkutan gelişme! Radyasyon yayıldığını onayladılar

İran sınırında zehir tacirlerine darbe!

İran sınırında zehir tacirlerine darbe!

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul ve çok sayıda kente kritik uyarı

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul ve çok sayıda kente kritik uyarı

Trump'tan 'Grönland' sözü: Bunu yapmayacağım

Trump'tan 'Grönland' sözü: Bunu yapmayacağım

İlk kez Sultan Abdülaziz dile getirmişti... Asrın projesi hız kesmiyor

İlk kez Sultan Abdülaziz dile getirmişti... Asrın projesi hız kesmiyor

Prof. Dr. Nurhan Atasoy: Osmanlı kültürünün temeli çok sağlam

Prof. Dr. Nurhan Atasoy: Osmanlı kültürünün temeli çok sağlam

ABD'den 'Türkiye' açıklaması: Bu şiddeti kınıyoruz

ABD'den 'Türkiye' açıklaması: Bu şiddeti kınıyoruz
 

POPÜLER HABERLER

İşte Kültür Bakan Yardımcısı Haluk Dursun´un son konuşması

İşte Kültür Bakan Yardımcısı Haluk Dursun´un son konuşması

Nevşehir'de katliam gibi kaza: Olay yerinden ilk görüntüler...

Nevşehir'de katliam gibi kaza: Olay yerinden ilk görüntüler...

NASA'nın paylaşımı sosyal medyayı salladı

NASA'nın paylaşımı sosyal medyayı salladı

Yeşilçam'ın sevilen ismiydi... O özelliğini kimse bilmiyor

Yeşilçam'ın sevilen ismiydi... O özelliğini kimse bilmiyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA