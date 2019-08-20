Beşiktaş'ta ayrılık! İşte yeni adresi

Toulouse için sağlık kontrolünden geçen Mirin'in transferi satın alma opsiyonuyla kiralık olarak gerçekleşecek. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada; "Nicolas Isimat Mirin, kiralık olarak anlaştığı Toulouse için Fransa'ya gitmiştir" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş'a geçtiğimiz devre arasında PSV Eindhoven'dan 350 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen Fransız oyuncu, 14 Süper Lig mücadelesinde oynamış ancak beklentilerin altında kalmıştı.