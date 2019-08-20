Beşiktaş'ta ayrılık! İşte yeni adresi
Beşiktaş'ın uzun süredir yollarını ayırmak istediği Holllandalı savunmacısı Isımat-Mirin, Fransa'ya transfer oluyor. Bir süredir Amiens ile görüşen 27 yaşındaki oyuncu Touoluse ile anlaştı.
Toulouse için sağlık kontrolünden geçen Mirin'in transferi satın alma opsiyonuyla kiralık olarak gerçekleşecek. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada; "Nicolas Isimat Mirin, kiralık olarak anlaştığı Toulouse için Fransa'ya gitmiştir" ifadelerine yer verildi.
Beşiktaş'a geçtiğimiz devre arasında PSV Eindhoven'dan 350 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen Fransız oyuncu, 14 Süper Lig mücadelesinde oynamış ancak beklentilerin altında kalmıştı.
BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI
"Oyuncumuz Nicolas Isimat Mirin, kiralık olarak ön anlaşmaya vardığı Toulouse Kulübü tarafından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Fransa'ya gitmiştir."
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