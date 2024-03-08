Beşiktaş'ta bu sezon yapılan transferlerden bekleneni veremeyen isimlerden biri de Ante Rebic oldu. Sezon başında Milan'dan transfer edilen, yeni teknik direktör Fernando Santos'un da gözüne giremeyen Ante Rebic'le yollar ayrılacak.

Hırvat futbolcunun yerine yaz döneminde kaliteli bir takviye yapılacak. Oynadığı 23 resmi maçın sadece 7'sine ilk 11'de başlayabilen Rebic toplam 691 dakika süre aldı.

SEZON SONUNDA AYRILIK

Santos, Konyaspor ve İstanbulspor maçlarında kadroya almadığı Rebic'i, Galatasaray derbisi kafilesine dahil etse de süre vermedi. Gerek düşük idman performansı gerekse de mental sıkıntılar nedeniyle formayı unutan ve rekabette çok geride kalan Rebic önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta olmayacak.

NE KADAR ÖDENMİŞTİ?

Milan'dan transfer edilen Rebic için bonservis bedeli ödenmezken 280 bin Euro imza parası ve senelik 2.5 milyon euro yıllık ücret verilmişti.