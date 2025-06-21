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Spor

Beşiktaş'ta ayrılık kapıda! Joao Mario'ya talipler var

Beşiktaşlı Joao Mario'ya, Arap Yarımadası'ndan ilgi var. Siyah beyazlılar, gelecek teklife göre Portekizli oyuncu ile yollarını ayırabilir.

TRT SPOR21 Haziran 2025 Cumartesi 19:55 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta ayrılık kapıda! Joao Mario'ya talipler var
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Beşiktaş'ta gelecek oyuncular kadar gidecek isimlerde de hareketlilik yaşanıyor.

Siyah beyazlılarda ilk ayrılık Onur Bulut ile yaşandı. Tecrübeli sağ bek Rams Başakşehir ile sözleşme imzaladı.

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş forması giyen Joao Mario'ya ise Arap Yarımadası'ndan ilgi var.

TEKLİFE GÖRE YOLLAR AYRILABİLİR

Portekizli futbolcuya, 2 veya 3 takımın teklif yapacağı öne sürülüyor. Beşiktaş yönetimi, uygun bir teklif gelmesi halinde Joao Mario ile ayrılığa sıcak bakıyor.

BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?

Joao Mario, geçen sezon başında transfer edildi. Beşiktaş formasıyla 27 maça çıkan Joao Mario, 5 kez fileleri havalandırdı, 3 gol pası verdi.

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