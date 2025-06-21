Beşiktaş'ta gelecek oyuncular kadar gidecek isimlerde de hareketlilik yaşanıyor.

Siyah beyazlılarda ilk ayrılık Onur Bulut ile yaşandı. Tecrübeli sağ bek Rams Başakşehir ile sözleşme imzaladı.

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş forması giyen Joao Mario'ya ise Arap Yarımadası'ndan ilgi var.

TEKLİFE GÖRE YOLLAR AYRILABİLİR

Portekizli futbolcuya, 2 veya 3 takımın teklif yapacağı öne sürülüyor. Beşiktaş yönetimi, uygun bir teklif gelmesi halinde Joao Mario ile ayrılığa sıcak bakıyor.

BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?

Joao Mario, geçen sezon başında transfer edildi. Beşiktaş formasıyla 27 maça çıkan Joao Mario, 5 kez fileleri havalandırdı, 3 gol pası verdi.