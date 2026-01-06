Beşiktaş, takımdan ayrılmak isteyen Gabriel Paulista'ya izin verdi. Brezilyalı stoper, transfer görüşmeleri için Antalya kampından ayrıldı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Gabriel Paulista, ailevi gerekçelerle takımımızdan ayrılma talebini Yönetim Kurulumuza ve teknik ekibimize iletmiş, Paulista'nın talebi, kulübümüzün menfaatleri ile futbolcumuzun huzuru ve mutluluğu göz önünde bulundurularak olumlu olarak değerlendirilmiştir.

Gabriel Paulista, kulübümüzün bilgisi ve izni dahilinde ülkesine dönerek transfer görüşmelerinde bulunmak üzere Antalya kampımızdan ayrılmıştır."

Beşiktaş, "Yolun açık olsun Gabi..." başlıklı paylaşımıyla Gabriel Paulista'ya veda etti.