İSTANBUL 17°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ocak 2026 Çarşamba / 19 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0541
  • EURO
    50,393
  • ALTIN
    6220.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı! Yıldız oyuncu kamptan ayrıldı
Spor

Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı! Yıldız oyuncu kamptan ayrıldı

Beşiktaş, takımdan ayrılma talebinde bulunan tecrübeli savunma oyuncusuna transfer görüşmeleri için izin verdi. Siyah-beyazlı futbolcu, kulübün bilgisi dahilinde Antalya kampından ayrıldı.

HABER MERKEZİ6 Ocak 2026 Salı 23:43 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı! Yıldız oyuncu kamptan ayrıldı
ABONE OL

Beşiktaş, takımdan ayrılmak isteyen Gabriel Paulista'ya izin verdi. Brezilyalı stoper, transfer görüşmeleri için Antalya kampından ayrıldı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Gabriel Paulista, ailevi gerekçelerle takımımızdan ayrılma talebini Yönetim Kurulumuza ve teknik ekibimize iletmiş, Paulista'nın talebi, kulübümüzün menfaatleri ile futbolcumuzun huzuru ve mutluluğu göz önünde bulundurularak olumlu olarak değerlendirilmiştir.

Gabriel Paulista, kulübümüzün bilgisi ve izni dahilinde ülkesine dönerek transfer görüşmelerinde bulunmak üzere Antalya kampımızdan ayrılmıştır."

BEŞİKTAŞ VEDA ETTİ

Beşiktaş, "Yolun açık olsun Gabi..." başlıklı paylaşımıyla Gabriel Paulista'ya veda etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Asgari ücret sonrası ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat denetimleri hız kazandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.