Beşiktaş'ın gelecek sezon kadrosunda düşünmediği Ciro Immobile'nin Bologna'ya transferinde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Immobile, Serie A'ya dönmeye sadece bir adım uzaklıkta.

Beşiktaş ile son günlerde yapılan temasların ardından aradaki ekonomik farkın iyice azaldığı belirtildi.

Haber detayında, Immobile'nin transferiyle ilgili olarak "Bologna önümüzdeki saatler Türklerden gelecek kesin yeşil ışığı bekliyor" ifadelerine yer verildi.

Tecrübeli golcünün, anlaşmanın kesinleşmesinin ardından İtalyan kulübüyle 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Geride kalan sezonda Beşiktaş'ta 41 maça çıkan Ciro Immobile 19 kez fileleri havalandırırken, 4 de asist yaptı.