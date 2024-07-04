Beşiktaş'ta teknik direktör van Bronckhorst'un gelecek planları arasında yer almayan Valentin Rosier ile yollar ayrılıyor.
Beşiktaş forması giyen Fransız futbolcu Valentin Rosier, Leganes ile anlaşma sağladı.
Rosier'in La Liga ekibine kısa süre içinde resmi imzayı atması bekleniyor.
Valentin Rosier, geride kalan sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Nice'te forma giydi.
126 MAÇA ÇIKTI
Beşiktaş kariyerinde 126 resmi maça çıkan Valentin Rosier bu karşılaşmalarda 6 gol, 18 asistlik skor katkısı sağladı.
27 yaşındaki Fransız sağ bekin Beşiktaş ile 1 yıllık sözleşmesi kalmıştı.