Beşiktaş'ta Babel de yol ayrımında

Hollandalı oyuncunun sözleşme uzatmak için 3 milyon euroda diretmesi üzerine yönetimde yolların ayrılması kararı alındığı öğrenildi. Babel’in menajeriyle fesih için görüşmelerin sürdürüldüğü iddia edildi. Beşiktaş yönetimi Vagner Love’ı bnservisiyle satmayı planlarken, Kanadalı santrfor Cyle Larin’i ise pişmesi için kiralık gönderme düşüncesinde.