Beşiktaş'ta Babel de yol ayrımında
BEŞİKTAŞ’IN Portekizli yıldız Pepe’den sonra Ryan Babel’le de yollarını ayıracağı öne sürüldü.
- StarSpor
Hollandalı oyuncunun sözleşme uzatmak için 3 milyon euroda diretmesi üzerine yönetimde yolların ayrılması kararı alındığı öğrenildi. Babel’in menajeriyle fesih için görüşmelerin sürdürüldüğü iddia edildi. Beşiktaş yönetimi Vagner Love’ı bnservisiyle satmayı planlarken, Kanadalı santrfor Cyle Larin’i ise pişmesi için kiralık gönderme düşüncesinde.
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