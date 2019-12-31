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Spor

Beşiktaş'tan Balotelli transferi için flaş cevap

Siyah-beyazlı yönetim, 'gerçeklerden' kopmadan transfer yapacak. Hedef genç ve yetenekli isimleri kadroya katarak geleceğin Beşiktaşını kurmak.

Sabah31.12.2019  09:54 - Güncelleme: 31.12.2019  09:54
Beşiktaş'ın da gündemine gelen Mario Balotelli için siyah beyazlı yönetim, çok farklı düşünüyor.

İtalyan ekibi Brescia'dan ayrılmak isteyen dünyaca ünlü golcünün adı Beşiktaş ile anılırken yönetimin ise gelecek planları başka Yıllık 1.5 milyon Euro alan 29 yaşındaki oyuncunun bonusları ile kazancı 4 milyon Euro'yu aşarken yönetim ise ekonomik gerçeklerden sapmayı düşünmüyor.


GENÇ OYUNCULAR LİSTEDE


Siyah beyazlı yönetimden konuyla ilgili olarak, "Mario Balotelli gündemimizde yok. Doğru maliyetle, fayda alabileceğimiz oyunculara yöneleceğiz" açıklaması geldi.


Devre arasında en az iki takviye yapmayı hedefleyen yönetim maliyeti konusuna büyük önem veriyor. Ayrıca gelecek yılların ekibini yaratmak adına yurt içinde ve yurt dışında genç ve potansiyeli olan isimler üzerinde yoğunlaşıldı.


BİR ZAMANLAR PARA SAÇIYORDU


Beşiktaş, Ahmet Nur Çebi başkanlık koltuğuna oturana kadar transerdeki adımları ile sadece Türkiye'ye değil Avrupa'ya da damga vurmuştu. Ancak Kartal'ın gerek bonservis gerekse de yıllık ücret olarak verdiği rakamlar mali sorunların da önünü açtı.

Fahrettin Altun’dan Kanal İstanbul paylaşımı

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