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Beşiktaş'ta başkan adayları bir araya geldi

Beşiktaş Kulübünde olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı bir araya geldi.

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Beşiktaş Kulübünde pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı bir araya geldi.
 
Ahmet Nur Çebi, yarınki seçimdeki rakiplerinden Serdal Adalı'yı Etiler'deki seçim ofisinde ziyaret etti.
 
Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette iki başkan adayının seçim öncesinde birbirlerine başarılar dilediği öğrenildi.
 
Beşiktaş Kulübünün yarın yapılacak kongresinde Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay, başkanlık için yarışacak.

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