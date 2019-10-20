21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7971
  • 6,4953
  • 277.632
  • 98415.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş'ta başkan adayları oylarını kullandı

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan adayları Hürser Tekinoktay, Serdal Adalı ve Ahmet Nur Çebi, oylarını kulandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

SERDAL ADALI
 
BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede adaylardan Serdal Adalı ve eşi Eren Adalı, 10 numaralı sandıkta oylarını verdi.  
 
Oy verme işlemi sırasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Serdal Adalı, "Hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel seçim ortamı var. İnşallah seçim sonuna kadar bu şekilde gider. Beşiktaş'ımız için ne hayırlıysa Allah'tan onu istiyorum." diye konuştu.     
 
AHMET NUR ÇEBİ
 
Siyah-beyazlı kulübün başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi ise oyunu 3 numaralı sandıkta kullandı.     
 
Çebi, kendisini destekleyenlerin tezahüratı eşliğinde sandık başına geldi.     
 
Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çebi, kendisine gösterilen sevgi gösterisi konusunda, "Teveccühlerine teşekkür ediyorum. Diğer adaylara da başarılar diliyorum. Allah her şeyin hayırlısını versin. Ben vazifemi yaptım." ifadelerini kullandı.     
 
Katılımcı sayısı konusundaki soruyu ise Çebi, "Daha da artmasını bekliyorum. İstediğim kadar değil ama artacaktır." diye yanıtladı.  
 
HÜRSER TEKİNOKTAY
 
Beşiktaş Başkan Adayı Hürser Tekinoktay, olağanüstü seçimli genel kurulda oyunu kullandı. 
 
Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda başkan adaylarından Hürser Tekinoktay, oy verme işlemini tamamladı. Sandık başında açıklamalarda bulunan Tekinoktay, "Beşiktaş’a hayırlı olsun. Kazanırsak bir kaygım var. Benim Passolig'im yok. Galatasaray maçına Passolig almama gerek var mı, onu bilmiyorum. İlk işim herhalde Passolig almak olacak” şeklinde konuştu.
 
FİKRET ORMAN DA OYUNU KULLANDI
 
Beşiktaş'ta seçim kararı alarak başkanlık görevini kongreden sonra devredecek olan kulüp başkanı Fikret Orman da salona gelerek oyunu verdi.     
 
Oyunu 1 numaralı sandıkta kullanan Orman, yaptığı açıklamada yeni bir seçime gittiklerini belirterek, "Daha önce de söyledim. Seçim sırasında da seçim sonrasında da yeni başkanımız ve yönetim kuruluna destek vermemiz lazım. Beşiktaşlının Beşiktaşlıdan başkan dostu yoktur." değerlendirmesinde bulundu.     
 
Bu arada saat 15.30 itibarıyla giriş kartını alan üye sayısının 7 bin 549 olduğu açıklandı. 

Savunma Bakanlığı açıkladı! Rusya S-400´leri ateşledi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü

Başkan Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü

Gri listede aranıyorlardı! İkna yoluyla teslim oldular

Gri listede aranıyorlardı! İkna yoluyla teslim oldular

Kaçarken hastaneyi talan ettiler! Teröristbaşı detayı dikkat çekti

Kaçarken hastaneyi talan ettiler! Teröristbaşı detayı dikkat çekti

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Akılalmaz olay: İki şehir 'sınır' yüzünden birbirine girdi

Akılalmaz olay: İki şehir 'sınır' yüzünden birbirine girdi

Çanakkale'de bulundu! Tam 19 asırlık

Çanakkale'de bulundu! Tam 19 asırlık

Antalya Körfezi'nde ilk kez görüldü... Hemen kayıt altına alındı

Antalya Körfezi'nde ilk kez görüldü... Hemen kayıt altına alındı

Memurun fazla mesai ücreti artıyor

Memurun fazla mesai ücreti artıyor
 

POPÜLER HABERLER

Antalya Körfezi´nde ilk kez görüldü! Hemen kayıt altına alındı

Antalya Körfezi´nde ilk kez görüldü! Hemen kayıt altına alındı

Başkan Erdoğan'dan asker selamı

Başkan Erdoğan'dan asker selamı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA