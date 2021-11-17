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Spor

Beşiktaş'ta Batshuayi ve N'Sakala Alanyaspor maçında yok

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta iki önemli gelişme yaşandı.

DHA17 Kasım 2021 Çarşamba 13:13 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 13:13
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Sakatlığı sebebiyle 2 haftadır Londra'da Chelsea kulübünde tedavi olan Batshuayi, dün Türkiye'ye dönmüştü. Alanyaspor maçında oynayıp oynamayacağı belli olmayan ve tetkikleri beklenen Belçikalı golcünün, bu kez de yüksek ateş sebebiyle bugün yapılan idmana çıkmadığı öğrenildi. 39.5 derece ateşi olan Batshuayi'nin tedavisine hemen başlandığı ancak Alanyaspor maçının kadrosuna alınmasının zor olduğunu öğrenildi.

Beşiktaş'taki bir diğer gelişme ise Fabrice N'Sakala konusunda yaşandı. Trabzonspor mağlubiyeti sonrası sosyal medyada Trabzonsporlu futbolcuların galibiyet paylaşımlarını beğendiği için büyük tepki çeken N'Sakala, kadro dışı bırakılması söz konusu olduğu için Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosuna alınmayacak.

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