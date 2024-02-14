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Spor

Beşiktaş'ta bayrak Al Musrati'de

Ligde önceki gün oynanan Kayserispor maçına kulübede başlayıp sonradan oyuna dahil olan Al-Musrati, Konyaspor karşılaşmasında sahada olacak.

14 Şubat 2024 Çarşamba 10:29 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta bayrak Al Musrati'de
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Beşiktaş'ta Kayserispor maçına kulübede başlayıp sonradan oyuna dahil olan Al-Musrati'nin Konya maçına ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Ara transfer döneminin son gününde Portekiz Ligi ekibi Braga'dan satın alma opsiyonlu kiralık olarak Beşiktaş'a kazandırılan Al-Musrati, Beşiktaş'ın Kayserispor karşılaşmasında oyuna sonradan dahil olmuştu.

İdman eksiğini yaptığı ekstra antrenmanlarla kapatan Libyalı ön liberonun, Konyaspor'la oynanacak maçta Gedson Fernandes'le beraber forma giymesi bekleniyor.

BONSERVİSİ ALINDI

Öte yandan Beşiktaş, Al-Musrati'nin sözleşmesinde bulunan 11 milyon euroluk satın alma opsiyonunun kullanıldığını açıkladı.

Siyah beyazlı takım, oyuncu ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

"SC Braga Kulübü'nden 2023-2024 sezonu 2. transfer tescil döneminde altı aylığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 30.06.2027 tarihine kadar kalıcı transfer hakları kulübümüz tarafından 11.000.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile de 30.06.2027 tarihine kadar anlaşmaya varılmıştır."

EN PAHALI TRANSFER

Al-Musrati, 11 milyon euroluk transfer bedeliyle Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi oldu.

Beşiktaş ile ilk maçına Kayserispor karşısında çıkan Libyalı oyuncu, 24 dakika süre aldı. Kariyeri boyunca 219 maça çıkan Al-Musrati, 17 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

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