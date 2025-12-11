Beşiktaş'ta beklenen haber sonunda geldi. Siyah beyazlılar, sezon başında Benfica'dan kiralanan David Jurasek'in biletini kesti.

A Bola'nın haberine göre Beşiktaş, Jurasek'in sözleşmesini feshetmesi halinde oyuncunun maaşını sezon sonuna kadar ödeyecek. Haberde siyah beyazlıların, oyuncunun maaşının tamamını ödemek istemediği belirtilirken, Jurasek'in ayrılması için de oyuncuya kulüp bulmak zorunda olduğu ifade edildi.

Beşiktaş ve Benfica, Jurasek'in durumunu görüşse de henüz anlaşma zemini oluşmadı. Benfica oyuncunun sorununun çözülmesine karşı değil ancak, Jurasek'in kulübe dönmesi halinde maaşının siyah beyazlılar tarafından ödenmesini talep ediyor. Ocak ayında David Jurasek'in geleceği belli olacak.