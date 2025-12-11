İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Aralık 2025 Perşembe / 21 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,6159
  • EURO
    50,2007
  • ALTIN
    5855.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta beklenen gelişme! Jurasek ile yollar ayrılıyor
Spor

Beşiktaş'ta beklenen gelişme! Jurasek ile yollar ayrılıyor

Beşiktaş sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı David Jurasek ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Portekiz basını, siyah beyazlıların Jurasek'in sözleşmesini devre arasında feshedeceğini aktardı.

Haber Merkezi11 Aralık 2025 Perşembe 19:04 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta beklenen gelişme! Jurasek ile yollar ayrılıyor
ABONE OL

Beşiktaş'ta beklenen haber sonunda geldi. Siyah beyazlılar, sezon başında Benfica'dan kiralanan David Jurasek'in biletini kesti.

A Bola'nın haberine göre Beşiktaş, Jurasek'in sözleşmesini feshetmesi halinde oyuncunun maaşını sezon sonuna kadar ödeyecek. Haberde siyah beyazlıların, oyuncunun maaşının tamamını ödemek istemediği belirtilirken, Jurasek'in ayrılması için de oyuncuya kulüp bulmak zorunda olduğu ifade edildi.

Beşiktaş ve Benfica, Jurasek'in durumunu görüşse de henüz anlaşma zemini oluşmadı. Benfica oyuncunun sorununun çözülmesine karşı değil ancak, Jurasek'in kulübe dönmesi halinde maaşının siyah beyazlılar tarafından ödenmesini talep ediyor. Ocak ayında David Jurasek'in geleceği belli olacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Gaziantep'te facianın eşiğinden dönüldü: Korna sesiyle yıkıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.