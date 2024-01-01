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Spor

Beşiktaş'ta beklenen stoper hamlesi! Anlaşma şartları belli oldu

Beşiktaş'ın stoper bölgesi için bir süredir temasta olduğu Jose Cordoba transferinde sona gelindi. Siyah beyazlılar, 22 yaşındaki defans oyuncusu için şartlarını futbolcunun kulübü Levski Sofya'ya iletti.

1 Ocak 2024 Pazartesi 18:15 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta beklenen stoper hamlesi! Anlaşma şartları belli oldu
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Adı bir süredir Beşiktaş'la anılan Panamalı stoper Jose Cordoba için Siyah beyazlılar, Levski Sofya ile masaya oturdu. İşte detaylar....

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ BELLİ OLDU

Bulgar basınında yer alan habere göre; Acil bir stoper arayışında olan Beşiktaş'ın 22 yaşındaki Panamalı savunma oyuncusu Jose Cordoba için kulübüne 2.7 milyon Euro teklif ettiği kaydedildi.

PAY VERİLECEK

Ayrıca anlaşmanın tamamlanması halinde Jose Cordoba'nın Beşiktaş'tan bir başka takıma transfer olması durumunda Bulgar kulübüne yüzde 5 veya yüzde 10 pay verileceği öğrenildi.

24 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Levski Sofya ile 24 resmi maça çıkan Jose Cordoba bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı sağladı.

JOSE CORDOBA KİMDİR?

22 yaşındaki Jose Cordoba futbola ülkesi takımlarından Independiente'de başladı. Ardından İspanyol ekibi Celta Juvenil A takımına kiralandı. Futbolcu sonrasında Bulgar ekibi Etar'a oradan da Levski Sofia'ya kiralandı. 2022 yaz transfer döneminde ise Panama ekibi Independiente'den, Levski Sofia'ya bonservisiyle transfer oldu.

Ana mevkisi stoper olan futbolcu sol bek pozisyonunda da görev alabiliyor. Ayrıca Cordoba, Panama Milli Takımı'nın güncel oyuncusu olarak görev alıyor.

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