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Spor

Beşiktaş'ta beklenmedik gelişme! Ante Rebic için yolun sonu gözüktü

Beşiktaş'ta sular bir türlü durulmuyor. Siyah beyazlılar sezon başında kadrosuna kattığı Ante Rebic için beklenmedik bir karar aldı. Beşiktaş yönetimi, oyuncunun menajerini İstanbul'a davet ederek futbolcusuna kulüp bulmasını isteyecek. İşte detaylar...

Fotomaç11 Mart 2024 Pazartesi 14:35 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta beklenmedik gelişme! Ante Rebic için yolun sonu gözüktü
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Beşiktaş'ta Ante Rebic şoku yaşanıyor... Yaz transfer döneminde İtalyan devi Milan'dan büyük umutlarla alınan Hırvat oyuncu, Gaziantep FK maçı öncesinde kadro dışı bırakıldı.

Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Serdar Topraktepe'nin ardından Fernando Santos ile birlikte de düzenli forma şansı bulamayan tecrübeli oyuncunun takım içinde huzursuzluk çıkardığı ve bu nedenle teknik heyet tarafından maç kafilesine alınmadığı belirtildi.

MENAJERİ ÇAĞIRILACAK

Siyah-beyazlılarla 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki yıldızın sezon sonunda gönderileceği belirtildi.

Yönetimin de hafta içinde Rebic'in menajerini İstanbul'a çağıracağı ve 'kulüp bulması' yönünde talimat vereceği kaydedildi.

Bu sezon 23 maçta sadece 691 dakika sahada kalabilen Rebic, 1 gol atarken 5 de asist yaptı. Ante Rebic'in takımla birlikte idmanlara çıkıp çıkmayacağına ise yönetimle yapılacak görüşme sonrasında karar verilecek.

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