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Spor

Beşiktaş'ta beklenmedik Joe Worrall gelişmesi

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kiralık olarak kattığı Joe Worrall için beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Sabah11 Mart 2024 Pazartesi 12:08 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta beklenmedik Joe Worrall gelişmesi
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Beşiktaş'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı Joe Worrall için İngiliz basınına göre dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Siyah-beyazlılara geldiği günden bu yana 1 Süper Lig maçında görev alabilen İngiliz oyuncu bu durumdan oldukça mutsuz.

'ESKİ TAKIMINA DÖNMEK İSTİYOR'

"Nottinghampost. com"un haberinde; "Worrall'ın sözleşmesinde Beşiktaş'ın bonservisini almasına yönelik bir madde var ancak yıldız oyuncu yazın Nottingham'a geri dönmek istiyor" ifadelerini kullandı.

27 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değer 12 milyon Euro. Siyah-beyazlıların da oyuncu için satın alma opsiyonunu kullanmama seçeneği ağır basıyor.

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