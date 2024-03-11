Beşiktaş'ta beklenmedik Joe Worrall gelişmesi

Beşiktaş'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı Joe Worrall için İngiliz basınına göre dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Siyah-beyazlılara geldiği günden bu yana 1 Süper Lig maçında görev alabilen İngiliz oyuncu bu durumdan oldukça mutsuz.

'ESKİ TAKIMINA DÖNMEK İSTİYOR'

"Nottinghampost. com"un haberinde; "Worrall'ın sözleşmesinde Beşiktaş'ın bonservisini almasına yönelik bir madde var ancak yıldız oyuncu yazın Nottingham'a geri dönmek istiyor" ifadelerini kullandı.

27 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değer 12 milyon Euro. Siyah-beyazlıların da oyuncu için satın alma opsiyonunu kullanmama seçeneği ağır basıyor.