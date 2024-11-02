Kanat rotasyonu zayıf kalan ve yedek kulübesinden bu anlamda istediği desteği alamayan Beşiktaş'ın ara transferdeki önceliği de kanatlar... Rashica'nın sakatlığında kanat dengesi tamamen bozulan Siyah-Beyazlılar'da teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, yönetimden öncelikli olarak bu bölgenin takviye edilmesini istedi. Ocak ayında kanat transferi için kolları sıvayan yönetimin ise hedefi ne, İtalya Serie B'de Sassuolo forması giyen Domenico Berardi'yi aldığı öne sürüldü. Çizme basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş, Serie B'de oynadığı için mutsuz olan 30 yaşındaki İtalyan kanat oyuncusunu renklerine bağlamak istiyor. Ayrıca haberin detaylarında; tecrübeli futbolcunun transferinde İtalyan yıldız Ciro Immobile'nin de devreye gireceği iddia edildi. Geçen sezon aşil tendonundan ciddi bir sakatlık yaşayan Berardi, yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kaldı. Sakatlığının ardından yeni yeni süre almaya başlayan tecrübeli kanat, bu sezon oynadığı 3 maçta 3 asist yaptı.