Spor

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Al Musrati İtalya yolcusu

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Beşiktaş'ta Al Musrati ile yollar ayrılıyor. Siyah beyaz ekip, 29 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar İtalyan kulübü Hellas verona'ya kiraladı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ28 Ağustos 2025 Perşembe 13:32 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Al Musrati İtalya yolcusu
Beşiktaş'ta bir ayrılık daha gerçekleşiyor. Dün Alex Oxlade-Chamberlain ile yollarını ayıran siyah-beyazlılarda Al Musrati de takıma veda ediyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Verona, Al Musrati'yi 7 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Al Musrati'nin sağlık kontrollerinden geçmek üzere kısa süre içerisinde İtalya'ya gideceği ve resmi sözleşmeye imza atacağı bildirildi.

PERFORMANSI

Geçen sezonu Monaco'da kiralık geçiren Al Musrati, Beşiktaş formasıyla 38 karşılaşmada süre aldı. Tecrübeli futbolcu, bu maçlarda siyah-beyazlılara 3 gollük katkı verdi.

