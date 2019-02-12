Beşiktaş'ta bir ayrılık daha

Sezon sonunda Şenol Güneş ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, genç teknik adam Tamer Tuna ile prensipte anlaşmaya vardı.

BEŞİKTAŞ'TA GUTİ KRİZİ

Dün TFF’nin Lucescu ile resmen yollarını ayırmasının ardından Şenol Güneş’e veda etmeye hazırlanan Başkan Fikret Orman’ın Tamer Tuna’yla el sıkışması takım içerisinde Guti krizinin çıkmasına neden oldu.

Real Madrid’in alt yapı hocalığını bırakarak 4 Temmuz’da sosyal medya hesabından açıklama yapan ve Şenol Güneş’in yardımcısı olduğunu duyuran Guti Hernandez’in geçtiğimiz günlerde yönetimle bir araya geldiği öğrenilirken, genç antrenörün Ahmet Kavalcı ile Başkan Fikret Orman’a serzenişte bulunduğu ifade edildi.

'BEŞİKTAŞ'IN TEKNİK DİREKTÖRÜ OLACAKTIM'

Real Madrid’den Beşiktaş’a gelmesinin en büyük sebeplerinden biri olarak Beşiktaş’ın başına geçmeyi umduğunu ve sezon başında yönetimden böyle bir söz aldığı ifade ettiği belirtilen Guti’nin, Şenol Güneş’in milli takımla anlaşmasının ardından yönetimin Tamer Tuna ile masaya oturmasını kabul edemediği anlaşılırken, İspanyol çalıştırıcının lig biter bitmez Beşiktaş’tan ayrılacağı bildirildi.

Akşam