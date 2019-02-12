İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2844
  • 5,9574
  • 221.814
  • 101.645
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha

Beşiktaş'ın yardımcı antrenörlerinden biri olan Guti Hernandez sezon sonunda siyah beyazlı kulübe veda edecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sezon sonunda Şenol Güneş ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, genç teknik adam Tamer Tuna ile prensipte anlaşmaya vardı. 
 
BEŞİKTAŞ'TA GUTİ KRİZİ
 
Dün TFF’nin Lucescu ile resmen yollarını ayırmasının ardından Şenol Güneş’e veda etmeye hazırlanan Başkan Fikret Orman’ın Tamer Tuna’yla el sıkışması takım içerisinde Guti krizinin çıkmasına neden oldu. 
 
Real Madrid’in alt yapı hocalığını bırakarak 4 Temmuz’da sosyal medya hesabından açıklama yapan ve Şenol Güneş’in yardımcısı olduğunu duyuran Guti Hernandez’in geçtiğimiz günlerde yönetimle bir araya geldiği öğrenilirken, genç antrenörün Ahmet Kavalcı ile Başkan Fikret Orman’a serzenişte bulunduğu ifade edildi.
 
'BEŞİKTAŞ'IN TEKNİK DİREKTÖRÜ OLACAKTIM'
 
Real Madrid’den Beşiktaş’a gelmesinin en büyük sebeplerinden biri olarak Beşiktaş’ın başına geçmeyi umduğunu ve sezon başında yönetimden böyle bir söz aldığı ifade ettiği belirtilen Guti’nin, Şenol Güneş’in milli takımla anlaşmasının ardından yönetimin Tamer Tuna ile masaya oturmasını kabul edemediği anlaşılırken, İspanyol çalıştırıcının lig biter bitmez Beşiktaş’tan ayrılacağı bildirildi.
 
Akşam

Kilis sınırına bombalı saldırı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Firari FETÖ'cü yakalandı

Firari FETÖ'cü yakalandı

ABD'den İran'a yeni yaptırım

ABD'den İran'a yeni yaptırım

'Güven artırıcı' önlemler üzerine çalışılacak

'Güven artırıcı' önlemler üzerine çalışılacak

Bunu yapmayan yandı! Para cezası var

Bunu yapmayan yandı! Para cezası var

Bakan Akar NATO karargahında

Bakan Akar NATO karargahında

Sanayi devinden 3,7 milyar lira net kar

Sanayi devinden 3,7 milyar lira net kar

Terörün gelir kaynağı: Ellerinde tuttukları sınır bölgeleri

Terörün gelir kaynağı: Ellerinde tuttukları sınır bölgeleri

İran'da terör saldırısı: 27 ölü

İran'da terör saldırısı: 27 ölü
 

POPÜLER HABERLER

Hindistan, İsrail´den 54 adet insansız hava aracı alımını onayladı

Hindistan, İsrail´den 54 adet insansız hava aracı alımını onayladı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA