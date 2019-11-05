23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7358
  • 6,3837
  • 277.247
  • 100259
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş'ta bir 'FEDA' dönemi daha geliyor

Beşiktaş yönetimi, mali konularda çıkış için kolları sıvadı, oyunculardan indirim istenecek.

  • Sabah
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş Yönetim Kurulu, dün haftalık toplantı için bir araya gelirken, gündemin ana maddesi mali konulardı.
 
Yıl sonuna kadar yapılacak ödemeleri tamamlamak adına kaynak arayışlarına girişen siyah-beyazlı idarecilerin ilk etapta 100 milyon TL aradığı belirtildi. Toplantıda ocak ayı için şimdiden transfer yapılanması da konuşuldu.
 
Mali yönden sürdürülebilir bir yapı adına maliyetleri aşağı çekmeye çalışan Başkan Çebi ve ekibi, yüksek maaş alan bazı futbolcularla birlikte sözleşmesi sezon sonu bitecek olan isimlerle şimdiden görüşme yapılmasını kararlaştırdı.
 
Ligin devre arasında gelecek yılı planlayacak olan yönetim, ara transfer döneminde bazı oyuncuları görüşmeye çağıracak.

8. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi yarın Ankara'da başlayacak

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ankara'da FETÖ operasyonu

Ankara'da FETÖ operasyonu

Resul Kurt yazdı: Savunma almadan fesih yapmayın!

Resul Kurt yazdı: Savunma almadan fesih yapmayın!

'Yunan işkence etti soydu, Türkiye’ye geri gönderdi'

'Yunan işkence etti soydu, Türkiye’ye geri gönderdi'

Sağanak Marmaris'te hayatı felç etti

Sağanak Marmaris'te hayatı felç etti

Kuyudan konumla bulundu! İntihara kalkıştı, pişman olup polisi aradı

Kuyudan konumla bulundu! İntihara kalkıştı, pişman olup polisi aradı

Dikkat! 'Palamut' diye bakın ne satıyorlar?

Dikkat! 'Palamut' diye bakın ne satıyorlar?

Diplomalarını kiraya veriyorlar: 20 bin liraya kadar çıkıyor

Diplomalarını kiraya veriyorlar: 20 bin liraya kadar çıkıyor

Öğrencilerin sevgisiyle kanseri yendi

Öğrencilerin sevgisiyle kanseri yendi
 

POPÜLER HABERLER

Türk askerinden Suriyeli kanser hastasına yardım eli

Türk askerinden Suriyeli kanser hastasına yardım eli

Google Earth buldu! Yunanistan'da kafa karıştıran görüntü

Google Earth buldu! Yunanistan'da kafa karıştıran görüntü

Ağzındaki bisküviyle ayı besledi... Hayvan Hakları Örgütü'nden tepki yağdı!

Ağzındaki bisküviyle ayı besledi... Hayvan Hakları Örgütü'nden tepki yağdı!

1229 yılında yaptırıldı, askeri üs olarak kullanılıyordu

1229 yılında yaptırıldı, askeri üs olarak kullanılıyordu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA