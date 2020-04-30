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Spor

Beşiktaş'ta borçlar ödendi alacak krizi son buldu!

Süper Lig'de koronavirüs nedeniyle maçlara ara verilirken maddi anlamda sıkıntı yaşayan takımlardan Beşiktaş'ta yönetim krize son noktayı koydu. Beşiktaş yönetimi, 45 milyon TL'lik bir ödeme yaparak borcun üçte birini ödeyip nefes aldı.

30 Nisan 2020 Perşembe 23:03 - Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 23:03
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Süper Lig'de koronavirüs nedeniyle maçlara ara verilirken maddi anlamda sıkıntı yaşayan takımlardan Beşiktaş'ta yönetim krize son noktayı koydu. Beşiktaş yönetimi, 45 milyon TL’lik bir ödeme yaparak borcun üçte birini ödeyip nefes aldı.

Fanatik'in haberine göre, başta yabancı oyucuların büyük sorun çıkardığı alacakları konusuna Beşiktaş yönetimi, 45 milyon TL’lik bir ödeme yaparak krize son noktayı koydu. Oyunculara olan yaklaşık 18 milyon Euro tutarındaki borcun üçte birini ödeyen Siyah-Beyazlı yönetim, özellikle yabancı oyuncuların ‘borç yoktur’ kâğıdına imza atmaları konusunda elini rahatlatmış oldu.

Yurt dışından getirilen vatandaşlar gördükleri ilgiye ve hizmete müteşekkir

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