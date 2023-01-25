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Spor

Beşiktaş'ta Borini harekatı! Temaslar başladı...

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ün 31 yaşındaki kanat oyuncusu Fabio Borini'yi gündemine almış durumda. İşte detaylar...

NTV Spor25 Ocak 2023 Çarşamba 18:05 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Borini harekatı! Temaslar başladı...
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Siyah-Beyazlılar, Fatih Karagümrük'te gösterdiği performans ike dikkatleri çeken 31 yaşındaki oyuncu kadrosuna katmak istiyor.

Hücum hattın farklı bölgelerinde oynayabilen İtalyan oyuncunun Karagümrük ile sözleşmesi sezon sonu tamamlanıyor.

Bu nedenle Borini'yi bonservisi ile transfer edecek olan Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile anlaşma zemini arıyor.

Son 3 sezondur Fatih Karagümrük'ta forma giyen Borini, 63 maçta 28 gol attı, 13 asist yaptı.

Bu sezon 19 maça çıkan İtalyan oyuncu 13 gol, 7 asistlik performansı ile takımına büyük katkı sağladı.

Borini, İngiltere'de Chelsea , Liverpool, Sunderland, Sweansea City, İtalya'da Milan, Roma ve Verona'da forma giydi.

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