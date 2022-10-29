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Spor

Beşiktaş'ta Bryce Brown ile yollar ayrıldı

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Emlakjet'te skorer oyuncu Bryce Brown ile yolların ayrıldığı açıklandı.

AA29 Ekim 2022 Cumartesi 19:12 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Bryce Brown ile yollar ayrıldı
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Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı'nda ABD'li skorer oyuncu Bryce Brown'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın kadrosuna sezon başında dahil olan Bryce Brown ile karşılıklı anlaşma sağlayarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bryce Brown'a emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Bryce Brown, siyah-beyazlı formayla bu sezon 2 maçta süre aldı ve ortalama 20.17 dakika sahada kaldı. Tecrübeli oyuncu 9,5 sayı, 3 ribaunt ve 1 asist ortalamasıyla mücadele etti.

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