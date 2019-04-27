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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz alarmı

Spor Toto Süper Lig'de son 5 maçını kazanarak zirve yarışında yeniden iddialı hale gelen Beşiktaş, 30. haftada yarın MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

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Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut  Meler yönetecek.
 
Şenol Güneş ilk peşinde
 
Haftaya lider giren Medipol Başakşehir'in üst üste yaşadığı puan  kayıplarının ardından şampiyonluk yarışında iddialı hale gelen Beşiktaş, Süper  Lig'de oynadığı son 5 maçı kazanmayı bildi.
 
Beşiktaş, takımın başında dördüncü sezonunu geçiren teknik direktör  Şenol Güneş yönetiminde ilk kez 6 maç üst üste galip gelmeyi amaçlıyor.
 
Siyah-beyazlılar, deneyimli teknik adam yönetiminde daha önce bu sezon  dışında, göreve geldiği ilk sezon olan 2015-2016'da ligde 5 maçlık galibiyet  serisi yakalamıştı.
 
Caner Erkin dönüyor, Medel yok
 
Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı olduğu için Demir Grup Sivasspor  maçında forma giyemeyen Caner Erkin'in cezası sona erdi. 
 
Tecrübeli oyuncu görev verilmesi halinde yarın oynanacak mücadelede  sahaya çıkacak. Sivas deplasmanında gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düşen  ve aynı zamanda sakatlığı bulunan Gary Medel ise yarın oynayamayacak.
 
Quaresma ve Adriano'nun durumu
 
Sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Ricardo  Quaresma ve Adriano Correia'nın yarınki maçta kadroya girme ihtimali bulunuyor. Hafta içinde yapılan antrenmanlara katılan iki futbolcu, teknik  direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde MKE Ankaragücü karşılaşmasında  yeniden forma giyebilecek.
 
Derbi öncesi kart tehlikesi
 
Beşiktaş'ta Galatasaray ile gelecek hafta oynanacak derbi öncesi iki  futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
 
Ligin ikinci yarısında siyah-beyazlı takıma transfer olan ve attığı  kritik gollerle Beşiktaş'ı şampiyonluk yarışında iddialı hale getiren Burak  Yılmaz'ın yanı sıra Ricardo Quaresma sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Her iki oyuncu MKE Ankaragücü karşısında da sarı kart görmesi halinde  Galatasaray ile oynanacak derbide forma giyemeyecek.
 
Burak Yılmaz formunun zirvesinde
 
Beşiktaş'ta yarın gözler yine golcü oyuncu Burak Yılmaz üzerinde  olacak.
 
Ligde son 5 haftada da fileleri havalandırmayı başaran milli futbolcu,  ikinci yarının başında transfer olduğu Beşiktaş'ta toplam 9 gole imza koydu. Gollerinin 7'sini Vodafone Park'ta kaydeden, Dolmabahçe'deki son 5  maçı boş geçmeyen  Burak Yılmaz, sezonun ilk yarısında forma giydiği  Trabzonspor'da da 5 kez gol sevinci yaşamıştı.
 
(AA)
 

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