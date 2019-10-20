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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz endişesi

Süper Lig’de deplasmanda Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş’ta Burak Yılmaz şoku yaşanıyor. Kritik maçta sakatlanan tecrübeli golcünün, UEFA Avrupa Ligi’nde oynanacak Braga ve ligdeki Galatasaray derbisinde oynayıp oynayamayacağı yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.

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Süper Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda golsüz berabere kalan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku yaşanıyor.
 
66. dakikada sakatlanan deneyimli forvet, oyuna devam edemedi ve 67. dakikada yerini Umut Nayır'a bıraktı.
 
Beşiktaş hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ile hafta sonunda ise derbide Galatasaray ile karşılaşacak.
 
Burak Yılmaz'ın bu maçlara yetişip yetişmeyeceği yapılacak sağlık kontrollerinden sonra netleşecek.
 
Burak'ın son durumu ile ilgili Beşiktaş'tan açıklama bekleniyor.
 
(TRT Spor)

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