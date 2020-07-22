İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Temmuz 2020 Çarşamba / 1 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8521
  • EURO
    7,938
  • ALTIN
    410.794
  • BIST100
    118080
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta Burak Yılmaz için izin çıktı! Burak Yılmaz, Fransa yolcusu
Spor

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz için izin çıktı! Burak Yılmaz, Fransa yolcusu

Beşiktaş'ın yıldız isimlerinde milli futbolcu Burak Yılmaz, Fransa'nın Lille kulübüyle görüşmek için kulübü Beşiktaş'tan izin aldı.

IHA22 Temmuz 2020 Çarşamba 19:36 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 20:12
ABONE OL

Beşiktaş’ın Fenerbahçe ile oynadığı derbinin ardından, "Dile getirmek istediğim çok konu var ama bugün yeri olduğunu düşünmüyorum. Gereksiz gündem oluşturmak istemiyorum" açıklamasın ardından Fransa ekiplerinden Lille görüşmelere başlayan Burak Yılmaz’a siyah-beyazlı kulüpten izin çıktı.

BONSERVİSE KARŞILIK 6 MİLYON TL

Beşiktaş’ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz, Fransa yolcusu... Fenerbahçe derbisi sonrası yaptığı açıklamalarla mutsuz olduğunu ima eden 35 yaşındaki golcü oyuncu, Fransız ekiplerinden Lille ile transfer görüşmelerine başladı. Beşiktaş’tan 12 milyon TL alacağı bulunan Burak’ın bonservisine karşılık 6 milyon TL talep ettiği ifade edilirken, siyah-beyazlı yönetimin bu teklife sıcak baktığı bildirildi.

Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.