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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz mutluluğu

Sağ ayağındaki sakatlığı atlatan yıldız golcü, salı gününden itibaren takımla çalışmalara başlayacak. Başarılı futbolcunun Gazişehir'le oynanacak karşılaşmada riske edilmemesi ve Başakşehir mücadelesine saklanması planlanıyor.

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Kara Kartal'ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz, Siyah-Beyazlılar'ın yeni sezon öncesinde Avusturya'da yaptığı kampta sakatlık yaşamıştı. 34 yaşındaki futbolcu, İtalya Serie A ekibi Udinese'yle oynanan hazırlık mücadelesinde sağ ayağından yaşadığı sorun sebebiyle yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak kalmıştı.
 
Uzun süredir tedavisine devam edilen tecrübeli futbolcu, bireysel çalışmalarını da sürdürüyor.
 
Milli maçlar sebebiyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arayı da iyi bir şekilde değerlendiren yıldız futbolcunun ayağındaki sorunu büyük ölçüde atlattığı bildirildi. Tecrübeli futbolcunun salı gününden itibaren yapılacak takım çalışmalarında yer alması bekleniyor. Ligde 4. haftada Gazişehir'le oynanacak maçta riske edilmemesi beklenen Burak'ın, 5. haftadaki Başakşehir karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor.
 
ATIBA DA DÖNÜYOR
 
Siyah-Beyazlılar'da sakatlığı bulunan bir diğer futbolcu da Atiba Hutchinson'dı... Sorunu sebebiyle Kara Kartal'ın bu sezon lig karşılaşmalarında görev yapamayan 36 yaşındaki ön libero da yarından itibaren takımla çalışmalara başlayacak.
 
Başarılı futbolcunun, bu hafta içerisinde yapılacak takım çalışmalarında yer alıp idman açığını kapatmasının ardından Gazişehir'le oynanacak Süper Lig karşılaşmasında görev alması bekleniyor.

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