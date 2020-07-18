Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sevinci

18 Temmuz 2020 Cumartesi 21:11 - Güncelleme: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 21:11

Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında 19 Temmuz saat 21.00'de Fenerbahçe ile oynayacağı maç öncesinde kadroyu açıkladı.

Beşiktaş'ta sakatlıkları geçen Burak Yılmaz ve Kevin-Prince Boateng de maç kadrosunda yer aldı. Koronavirüsü atlatan Adem Ljajic ve Umut Nayir, koronavirüs protokolleri gereğince sezonun geri kalanında oynayamyacak.

BEŞİKTAŞ'IN FENERBAHÇE KAFİLESİ

Ersin Destanoğlu

Utku Yuvakuran

Enzo Roco

Güven Yalçın

Tyler Boyd

Erdoğan Kaya

Atiba Hutchinson

Mohamed Elneny

Burak Yılmaz

Necip Uysal

Domagoj Vida

Dorukhan Toköz

Jeremain Lens

Rıdvan Yılmaz

Kerem Kalafat

Kartal Kayra Yılmaz

Gökhan Gönül

Caner Erkin

Abdoulay Diaby

Kevin Prince Boateng