Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku!
Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı öncesi Burak Yılmaz'dan kötü haber geldi.
Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçı kadrosunda sakatlıkları nedeniyle Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Gary Medel ve Dorukhan Toköz yer almayacak. (TRT Spor)
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